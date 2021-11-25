Уборка снега для шеринг-дворника закончилась интервью для СМИ

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В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от снега за небольшую плату. Таким образом городские власти пытаются решить проблему с недостатком техники и дворников, которая ярко проявила себя в предыдущие зимы, когда Петербург был завален снегом, за что горожане активно критиковали губернатора Беглова.
Уже прошел первый сбор желающих поработать шеринг-дворниками, который посетил журналист издания «Мойка78», чтобы на личном опыте ознакомиться с программой и написать репортаж. Однако, когда он приехал к зданию Жилкомсервиса №1, его попросили не убрать снег, а дать короткое интервью Первому каналу на камеру и рассказать о своей мотивации. После того, как мотивация журналиста показалась представителям ЖКХ Калининского района неподходящей, его попросили рассказать другую версию, которую надиктовала пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова, сообщает «Мойка78».
По версии Лебединовой, мужчина увидел объявление о наборе помощников для уборки снега в соцсетях в группе Калининского района в соцсетях и решил поучаствовать, так как снег он и так убирает в своем дворе, а тут есть возможность на этом заработать. Аудиозапись полного диалога есть в распоряжении редакции «Мойки78».
После интервью журналист «Мойки78» спросил у Лебединовой, сколько людей приняли участие в программе. Оказалось, что в ЖКС-1 звонили 16 горожан, однако поучаствовать решили лишь четверо.
Примечательно, что журналисту так и не заплатили за «рабочий день». Лебединова объяснила это тем, что снег он не убирал и приходил не работать, а лишь устраиваться на работу, а потому зарплата ему не положена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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