Уборка снега для шеринг-дворника закончилась интервью для СМИ

В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от снега за небольшую плату. Таким образом городские власти пытаются решить проблему с недостатком техники и дворников, которая ярко проявила себя в предыдущие зимы, когда Петербург был завален снегом, за что горожане активно критиковали губернатора Беглова.

Уже прошел первый сбор желающих поработать шеринг-дворниками, который посетил журналист издания «Мойка78», чтобы на личном опыте ознакомиться с программой и написать репортаж. Однако, когда он приехал к зданию Жилкомсервиса №1, его попросили не убрать снег, а дать короткое интервью Первому каналу на камеру и рассказать о своей мотивации. После того, как мотивация журналиста показалась представителям ЖКХ Калининского района неподходящей, его попросили рассказать другую версию, которую надиктовала пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова, сообщает «Мойка78».

По версии Лебединовой, мужчина увидел объявление о наборе помощников для уборки снега в соцсетях в группе Калининского района в соцсетях и решил поучаствовать, так как снег он и так убирает в своем дворе, а тут есть возможность на этом заработать. Аудиозапись полного диалога есть в распоряжении редакции «Мойки78».

После интервью журналист «Мойки78» спросил у Лебединовой, сколько людей приняли участие в программе. Оказалось, что в ЖКС-1 звонили 16 горожан, однако поучаствовать решили лишь четверо.

Примечательно, что журналисту так и не заплатили за «рабочий день». Лебединова объяснила это тем, что снег он не убирал и приходил не работать, а лишь устраиваться на работу, а потому зарплата ему не положена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700