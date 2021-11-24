После поддержки оставленных без зарплат «метростроевцев» к Врански пришла полиция

К координатору движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански приходила полиция и прокуратура. Он связывает их визит с защитой сотрудников компании «Метрострой Северной Столицы» (создана Смольным и ВТБ), перешедших туда из обанкротившегося «Метростроя». Им до сих пор не выплатили зарплату за полтора месяца и компенсацию за отпуск.

Не дождавшись денег от нового руководства, работники решили устроить мирную акцию у здания городского правительства. Информацию о грядущем мероприятии разместили в соцсетях и попросили распространить ее Красимира Врански.

По словам общественника, он узнал о проблеме от женщины на улице, попросившей его о помощи. Врански заявил журналистам «Петербург Ньюс», что рассказал о ситуации в «Телеграме», во «ВКонтакте» и прочих соцсетях. Однако в Смольном сочли эту помощь за «наезд», добавил он. Врански был удивлен, что Беглов до сих пор не решил проблему с выплатами метростроевцам, а также подчеркнул, что не был организатором митинга.

«В Смольном решили, что я «мочу» их и поэтому собираю митинг. Я в шоке, потому что я даже не организатор. И сегодня ко мне приходили прокуратура, полиция вручать предостережение о недопустимости проведения этого незаконного митинга перед Смольным», - добавил он.

По словам Врански, ситуация с задержкой зарплаты возвращает город в 90-е. Поэтому рабочие должны выходить к Смольному, чтобы добиться справедливости, считает он.

«Сейчас, получается, Беглов вернул 90-е, где людям по несколько месяцев не платили зарплату. И это же от безысходности люди вынуждены выходить», - добавил координатор «Красивого Петербурга».

Многие СМИ поддержали метростроевцев и пообещали рассказывать о проблемах анонсированного властями «бесшовного перехода». Но есть и те, кто не считает нужным платить зарплату рабочим. К примеру, блогер Николай Камнев не видит ничего страшного в том, что сотрудникам не выплатили по 100-200 тыс. рублей за прошлые месяцы, ведь теперь они регулярно получают зарплату. Он уверен, что метростроевцам не надо ходить к Смольному - так они получат только штрафы к Новому году.

«Получат какие-то обманутые и спровоцированные люди административное (в лучшем случае) взыскание и штраф (перед Новым годом, самое то, что надо?). Как это решает проблему?» - добавил он.

В СМИ обратили внимание на тональность заявления Камнева, предположив, что он намеренно сглаживает углы и, возможно, делает это по указке администрации города.

Во время встречи с метростроевцами представители компании МССС и конкурсные управляющие «Метростроя» заверили рабочих, что урегулируют вопрос с выплатой долгов в ближайшее время. Однако люди не откажутся от проведения митинга, так как не рассчитывают на порядочность работодателя. По словам рабочих, прокуратура пообещала им выплатить долги в декабре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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