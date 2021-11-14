На главу КГЗ Жемякина заведут уголовное дело за махинации на рынке соцпитания

Сегодня, 14:34

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На главу КГЗ Жемякина заведут уголовное дело за махинации на рынке соцпитания

Следствие допросило действующего начальника комитета по государственному заказу Александра Жемякина в рамках дела задержанного экс-руководителя Управления социального питания Алексея Барабанщикова.

Экс-глава УСП Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков продолжает испытывать на себе давление уголовного преследования, которое, очевидно, было инициировано Смольным против «неудобного» чиновника.

По версии правоохранителей, бывший начальник управления нанес «ущерб» Северной столице, так как повлиял на результаты тендера в сфере социального питания. Однако на место подозреваемого в нарушении статьи 165 УК РФ можно было бы посадить руководителя Комитета по государственному заказу Александра Жемякина, считают журналисты. Известно, что именно он осуществлял контрольные функции в рамках оспариваемого конкурса на всех этапах, что и было подтверждено самим Жемякиным в ходе допроса.

Алексею Барабанщикову вменяется статья «Причинение имущественного ущерба», его задержали 10 ноября. Силовики утверждают, что бывший глава УСП своими действиями спровоцировал незаконную победу в тендере комбината «КСП Красносельский». Компания предложила более привлекательную заявку, чем фирма-конкурент, на торгах по организации социального питания в Пушкинском районе, но теперь разницу в предложении называют «ущербом» городу в 24 млн рублей.

Все деньги, о которых идет речь в деле, использовали только для целевых расходов. Помимо этого, Барабанщиков не мог сыграть значительную роль в конкурсе, что доказывают и слова Жемякина. Руководитель КГЗ объяснил, что губернатор Александр Беглов лично поручил распространить контроль комитета на закупки в сфере соцпитания.

Конкурсная документация фактически создавалась первым замом Жемякина, чиновницей Наталией Литвиновой. Председателем конкурсной комиссии была замглавы районной администрации Татьяна Боголюбова. Другим представителем района фигурировала директор школы №315 Алина Миренкова, а зампредседателя комиссии являлась Литвинова. Управление социального питания тогда представило только одного специалиста – экономического аналитика Анастасию Былкину.

Возникает вопрос, каким образом УСП могло повлиять на исход тендера при явном меньшинстве в комиссии, которое, к тому же, выполняло консультативные функции? Становится очевидно, что следствию следует, скорее, предъявлять свои претензии замглавы комиссии Литвиновой и куратору КГЗ Жемякину, нежели чем Барабанщикову.

Александр Жемякин присутствует в обозначенном деле пока что всего лишь как свидетель, а Наталия Литвинова даже не фигурирует в нем. Это лишний раз указывает на то, что уголовное преследование Барабанщикова сфабриковано и направляется Смольным против неугодного чиновника, подвергшего критике сферу социального питания Петербурга за коррупцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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