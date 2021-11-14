Показания Жемякина вынудили Смольный собрать экстренное совещание

Сегодня, 11:14

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Показания Жемякина вынудили Смольный собрать экстренное совещание
Источник: gov.spb.ru

Накануне в Смольном прошло срочное совещание, посвященное рынку социального питания и уголовному делу против бывшего главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова. Об этом сообщили источники в администрации Северной столицы.

Причиной для совещания стали показания руководителя комитета по госзаказу Александра Жемякина, полученные следователем 14 ноября. На допросе он подтвердил, что передел рынка школьного питания начался по личному распоряжению губернатора Александра Беглова. 

Информацию о совещании в Смольном разместили сразу несколько политических телеграм-каналов.

«Решают, что делать дальше после показаний Жемякина. Не ожидали, что их сольют в СМИ. Думают, как замести следы, чтобы следствие не вышло на кого не надо», - рассказал источник.

Другой собеседник, близкий к Смольному, сообщил, что показания главы комитета по госзаказу напугали команду губернатора. Барабанщикова планировали убрать без лишнего шума, однако сделать это не удалось.

На допросе Жемякин рассказал, что манипуляции в сфере детского питания происходили по инициативе Беглова, продвигавшего идею централизации рынка. Барабанщиков же выполнял поручения губернатора, связанные только с контролем качества питания и исполнением контрактов. 

Тем не менее, бывшему главе УСП инкриминируют причинение имущественного ущерба по ч.2 ст.165 УК РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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