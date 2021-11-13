Экс-глава УСП Барабанщиков стал жертвой поручений Беглова

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
Экс-глава УСП Барабанщиков стал жертвой поручений Беглова
Алексей Барабанщиков. Источник: gov.spb.ru

Петербургский предприниматель Олег Лукин, подозреваемый в причинении имущественного вреда (ст. 165 УК РФ), заключен под стражу по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Такая же мера пресечения избрана для экс-главы Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова.

Лукин отрицает свою вину по «делу Барабанщикова», он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, поскольку его причастность к делу никак не доказана. Барабанщиков также отрицал свою причастность к преступлению и просил оставить его под домашним арестом.

«Дело Барабанщикова» связано с выигрышем тендера комбинатом «КСП Красносельского района» у другого поставщика. Победу предприятия сочли необоснованной. Отметим, что Лукин вообще не имеет никакого отношения к работе комбината.

Экс-чиновник Алексей Барабанщиков был задержан по подозрению в крупном имущественном преступлении. Барабанщикова начали уголовно преследовать после того, как он стал выступать с критикой в адрес Смольного. Кроме того, экс-чиновник требовал оперативно изменить правила игры для компаний, занимающихся поставкой продуктов питания в школы и детские сады Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экс-глава УСП Барабанщиков стал жертвой поручений Беглова

Сегодня, 13:24

Для вакцинации лиц старше 60 лет в Петербурге планируют выделить дополнительные кабинеты

Вчера, 16:54

Борьба Барабанщикова с коррупцией на рынке соцпитания Петербурга может стоить ему свободы

Вчера, 13:24

Беглову грозит статус свидетеля по уголовному делу против Барабанщикова

13-11-2021, 17:29

Лисовец прокомментировал смерть вакцинированного от COVID-19 петербуржца

13-11-2021, 17:29

Барабанщикова уволили за интервью о проблемах рынка соцпитания Петербурга

12-11-2021, 17:09

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

10-11-2021, 08:54

В Петербурге при задержании телефонного мошенника погиб боец СОБРа

9-11-2021, 10:49

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

8-11-2021, 22:09

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

8-11-2021, 10:04

В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

3-11-2021, 20:44

В Петербурге от коронавируса вакцинировались около 150 беременных женщин

3-11-2021, 11:04

До Нового года в Петербурге намерены привить от COVID-19 до 80% жителей

2-11-2021, 09:29

В Петербурге из-за съемок фильма «Анна К» ограничат движение транспорта

1-11-2021, 18:59

В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом

31-10-2021, 10:29

В Петербурге опечатали первые шесть баров-нарушителей локдауна

30-10-2021, 11:49

Пекарни и булочные в Петербурге смогут работать навынос в нерабочие дни

29-10-2021, 21:59

В Петербурге жителям упростили порядок получения QR-кодов о вакцинации

29-10-2021, 14:49

На набережной Глухарки в Петербурге открыли экотропу за 90 млн рублей

28-10-2021, 22:09

Туристам не хотят возвращать деньги за отмененные из-за локдауна поездки в Санкт-Петербург

28-10-2021, 14:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году

13-11-2021, 10:49

0

В Пенсионном фонде рассказали о будущих выплатах для миллионов неработающих пенсионеров в 2022 году. Как известно, с...

Подробнее
При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

13-11-2021, 20:24

0

В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...

Подробнее
В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

13-11-2021, 15:14

0

Пенсионный фонд России уже сформировал график увеличения выплат пенсионерам страны в будущем, 2022-ом, году. Повышение...

Подробнее
Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Вчера, 11:54

0

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в беседе с журналистами рассказала о том, что некоторых российских пенсионеров может...

Подробнее
Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

13-11-2021, 09:14

0

Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает...

Подробнее
Россиянка Ая Шафран рассказала, как Израиль справляется с четвертой COVID-волной

Россиянка Ая Шафран рассказала, как Израиль справляется с четвертой COVID-волной

13-11-2021, 12:49

0

Жительница Екатеринбурга Ая Шафран, которая сейчас живет с семьей в Израиле, на вопрос журналистов о том, как Израиль...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

Вчера, 21:24

0

К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...

Подробнее
Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Вчера, 23:24

0

Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...

Подробнее
Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

13-11-2021, 18:29

0

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Италия) Франческо Вайя считает,...

Подробнее
Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

13-11-2021, 22:09

0

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов дал оценку пенсионной реформе. По мнению политика, она...

Подробнее