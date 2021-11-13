Экс-глава УСП Барабанщиков стал жертвой поручений Беглова

Миллионам российских пенсионеров готовят новые выплаты до 14 тыс. 500 рублей в 2022 году
В Пенсионном фонде рассказали о будущих выплатах для миллионов неработающих пенсионеров в 2022 году. Как известно, с...Подробнее
Петербургский предприниматель Олег Лукин, подозреваемый в причинении имущественного вреда (ст. 165 УК РФ), заключен под стражу по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Такая же мера пресечения избрана для экс-главы Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова.
Лукин отрицает свою вину по «делу Барабанщикова», он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, поскольку его причастность к делу никак не доказана. Барабанщиков также отрицал свою причастность к преступлению и просил оставить его под домашним арестом.
«Дело Барабанщикова» связано с выигрышем тендера комбинатом «КСП Красносельского района» у другого поставщика. Победу предприятия сочли необоснованной. Отметим, что Лукин вообще не имеет никакого отношения к работе комбината.
Экс-чиновник Алексей Барабанщиков был задержан по подозрению в крупном имущественном преступлении. Барабанщикова начали уголовно преследовать после того, как он стал выступать с критикой в адрес Смольного. Кроме того, экс-чиновник требовал оперативно изменить правила игры для компаний, занимающихся поставкой продуктов питания в школы и детские сады Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Пенсионном фонде рассказали о будущих выплатах для миллионов неработающих пенсионеров в 2022 году. Как известно, с...Подробнее
В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...Подробнее
Пенсионный фонд России уже сформировал график увеличения выплат пенсионерам страны в будущем, 2022-ом, году. Повышение...Подробнее
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в беседе с журналистами рассказала о том, что некоторых российских пенсионеров может...Подробнее
Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает...Подробнее
Жительница Екатеринбурга Ая Шафран, которая сейчас живет с семьей в Израиле, на вопрос журналистов о том, как Израиль...Подробнее
К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...Подробнее
Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...Подробнее
Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Италия) Франческо Вайя считает,...Подробнее
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов дал оценку пенсионной реформе. По мнению политика, она...Подробнее
Комментировать