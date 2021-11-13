Экс-глава УСП Барабанщиков стал жертвой поручений Беглова

Петербургский предприниматель Олег Лукин, подозреваемый в причинении имущественного вреда (ст. 165 УК РФ), заключен под стражу по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Такая же мера пресечения избрана для экс-главы Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова.

Лукин отрицает свою вину по «делу Барабанщикова», он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, поскольку его причастность к делу никак не доказана. Барабанщиков также отрицал свою причастность к преступлению и просил оставить его под домашним арестом.

«Дело Барабанщикова» связано с выигрышем тендера комбинатом «КСП Красносельского района» у другого поставщика. Победу предприятия сочли необоснованной. Отметим, что Лукин вообще не имеет никакого отношения к работе комбината.

Экс-чиновник Алексей Барабанщиков был задержан по подозрению в крупном имущественном преступлении. Барабанщикова начали уголовно преследовать после того, как он стал выступать с критикой в адрес Смольного. Кроме того, экс-чиновник требовал оперативно изменить правила игры для компаний, занимающихся поставкой продуктов питания в школы и детские сады Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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