Для вакцинации лиц старше 60 лет в Петербурге планируют выделить дополнительные кабинеты

Сегодня, 16:54

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Для вакцинации лиц старше 60 лет в Петербурге планируют выделить дополнительные кабинеты

В поликлиниках Петербурга появятся дополнительные прививочные кабинеты, выделенные специально для проведения вакцинации лиц старше 60 лет, а также горожан с хроническими заболеваниями. Об этом на выходных сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Как ранее сообщалось, девятого ноября в Северной столице России постановлением главного санитарного врача вакцинация от коронавируса COVID-19 стала обязательной для мужчин и женщин старше 60 лет, а также для горожан с хроническими заболеваниями, невзирая на возраст. Им необходимо вакцинироваться первым компонентом вакцины в срок до 15 декабря, вторым компонентом - до 15 января следующего года.

Лисовец отметил, что с пожилыми жителями города на Неве и с гражданами, которые состоят на диспансерном учете, будет проводиться разъяснительная работа. Поликлиники будут обзванивать их и приглашать на прививку.

«Сейчвас в Петербурге проживают 1 280 540 людей старше 60 лет, примерно 1,9 миллиона человек страдают теми или иными хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учете», - сообщил Лисовец в соцсети.

Он добавил, что половина людей старше 60 лет от коронавируса уже привилась. Многие граждане с хроническими заболеваниями также позаботились о здоровье и защитились антиковидными прививками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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