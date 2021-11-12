Борьба Барабанщикова с коррупцией на рынке соцпитания Петербурга может стоить ему свободы

Сегодня, 13:24

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Борьба Барабанщикова с коррупцией на рынке соцпитания Петербурга может стоить ему свободы
Алексей Барабанщиков. Источник: gov.spb.ru

Главу Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, недавно вынужденно покинувшего свой пост, задержали 10 ноября, обвинив в причинении имущественного ущерба. Однако фактически его пытаются осудить за отказ экономить в ущерб качеству на питании в школах и детских садах. Городской «Комбинат социального питания Красносельского района», в совете директоров которого состоит Барабанщиков, получал госзаказы за счет качественных показателей, а не дешевых цен на поставки питания, как уже стало принято в Санкт-Петербурге. 

За месяц до задержания Барабанщиков выступил в СМИ с резкой критикой ситуации в сфере социального питания. Кроме того, глава УСП упрекнул Смольный в игнорировании существующих проблем и нежелании способствовать их разрешению. К выходу в свет готовилась еще одно разгромное интервью, однако городские СМИ под давлением администрации Петербурга отказались его публиковать. Не исключено, что именно за свою откровенную критику теперь уже экс-глава УСП подвергся уголовному преследованию. Выдержки из этих материалов, рискуя своим будущем, обнародовало издание «Блокнот».  

В них приводится главная, на взгляд Барабанщикова, причина проблем сферы социального питания – это картелизированность рынка и сговор недобросовестных комбинатов питания с чиновниками районных администраций. За последние 20 лет рынок соцпита поделили между собой крупные игроки, причем зоны влияния разделены четко по административным границам. 

Система распределения тендеров позволяла чиновникам составлять требования к исполнителю так, чтобы победителем стала определенная компания. Эта схема была раскрыта Федеральной антимонопольной службой, отметил Барабанщиков. 

«Рядом с большими деньгами, особенно бюджетными, всегда есть люди, которые хотят заработать любым возможным способом, в том числе и незаконным. Опять же, поставщики работают годами в одних и тех же районах. Тут уместнее задать вопрос правоохранительным органам: есть ли такой лоббизм? Если есть, то приводит ли он к общественно опасным последствиям, теряет ли городской бюджет деньги?» - недоумевает экс-глава УСП.

Чтобы снизить коррупцию, Барабанщиков добился укрупнения выставляемых лотов в сфере соцпита. Благодаря этому крупные тендеры стали проводить не районные администрации, а город, что позволило добиться большей прозрачности. Комитет по госзакупкам выдвигал одинаковые требования ко всем тендерам. И это не понравилось картелям. 

«Больше нет так называемых «заточек», когда документация разрабатывается под конкретное предприятие, у которого есть связи с администрацией района, но почему-то мы получили шквал критики. Я думаю, уместно предположить, что некоторым предприятиям новая система невыгодна, потому что она разрушает сложившиеся связи и договоренности», - заявил Барабанщиков.

Экс-глава УСП уверен: больше всего в старой системе распределения тендеров были заинтересованы именно районные чиновники. Проведенная им реформа была высоко оценена антимонопольным ведомством, но в Петербурге ее встретили резкой критикой. 

«Мы видим сопротивление администраций районов, которые не хотят выпускать из рук бюджетные деньги, мешает полностью перейти на новую систему. Мы знаем примеры того, как компании побеждали в конкурсах, организованных Комитетом по государственному заказу, потом договаривались с заказчиками и расторгали договоры по соглашению сторон, чтобы затем переиграть конкурс уже через администрацию района и получить контракты по более выгодным для себя ценам. Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты», - посетовал Барабанщиков.

Не исключено, что именно резонансные заявления теперь уже бывшего начальника УСП привели к его последующему задержанию. Районные чиновники заинтересованы в том, чтобы убрать Барабанщикова, помешавшего им участвовать в распределении многомиллионных контрактов на поставку питания в школы и детские сады. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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