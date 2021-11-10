Беглову грозит статус свидетеля по уголовному делу против Барабанщикова

Новым фигурантом дела о причинении имущественного ущерба со стороны экс-главы Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова может стать губернатор города Александр Беглов.

Алексей Барабанщиков был задержан 10 ноября. Дело касается тендера на поставку питания в учебные учреждения Пушкинского района. Он входил в совет директоров "Комбината социального питания Красносельского района". Тендер пыталась получить и "Столовая №14", но она проиграла. Разницу между ценой предложений и вменяют Барабанщикову как ущерб.

Источник из окружения главы комитета по государственному заказу Петербурга Александра Жемякина сообщил, что тендерная комиссия могла попасть под влияние. В частности, градоначальника Александра Беглова. Он мог распорядиться проигнорировать неценовые критерии в заявке "Столовой №14", сообщает "Экспресс газета ".

По данным СМИ, Беглов лично приглашал Барабанщикова на пост главы УСП и просил войти в совет директоров комбината. Однако затем губернатор отказался от идеи спасения городского общепита, с чем Барабанщиков был не согласен. Источник отмечает, что если следствие так и не найдет оснований для избрания меры пресечения экс-чиновнику, ситуация может обернуться негативными последствиями для Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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