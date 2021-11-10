Лисовец прокомментировал смерть вакцинированного от COVID-19 петербуржца

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Комитет по здравоохранению Петербурга выяснит причины смерти пациента, умершего от коронавируса невзирая на прохождение полного курса вакцинации.
Мужчина поставил прививки еще летом (16 июля и 6 августа), срок ревакцинации еще не подошел, то есть вакцина должна была еще защищать его. Но в октябре он подхватил ковид, был госпитализирован в больницу и через две недели умер в стационаре.
Как сообщали СМИ, официальная причина смерти 59-летнего мужчины выписана тремя пунктами - тромбозом легочных артерий, двухсторонней вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом, и подтвержденным COVID-19.
Смерть вакцинированного в эфире телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он пообещал, что Комздрав разберется с этим случаем.
«Я могу сказать, что этот случай будет разобран достоверно в Комздраве с привлечением специалистов ряда медицинских организаций на иммунологической комиссии. Естественно, основная цель проведения таких комиссий – установить, могло ли быть наступление летального исхода каким-то образом связано с вакцинацией», - сказал он.
В заключение Лисовец добавил, что результаты разбирательства будут переданы родственникам погибшего пациента. А уж они сами будут принимать решение, делать информацию достоянием общественности или же нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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