Барабанщикова уволили за интервью о проблемах рынка соцпитания Петербурга

Сегодня, 17:09

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Барабанщикова уволили за интервью о проблемах рынка соцпитания Петербурга

К коррупции в сфере соцпитания Санкт-Петербурга причастны не только частные комбинаты, но и чиновники. Об этом рассказал бывший глава Управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков, который с сегодняшнего дня отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

По словам Барабанщикова, частные комбинаты имели сговор с чиновниками районных администраций, что позволило им разделить между собой рынок соцпитания Петербурга. По данным ФАС, на протяжении 20 лет представители районных властей подстраивали конкурсную документацию под конкретного поставщика питания, тем самым укрепляя его влияние на рынке.

«Когда Управление ФАС раскрыло очередной картель в Колпино, то в деле было четкое указание на факт сотрудничества сотрудников администрации района с поставщиками. Естественно, что рядом с большими деньгами, особенно бюджетными, всегда есть люди, которые хотят заработать любым возможным способом, в том числе и незаконным. Опять же, поставщики работают годами в одних и тех же районах», - заявил Барабанщиков.

По инициативе экс-руководителя УСП для ликвидации теневых схем на рынке соцпитания появилась единая система проведения закупок. По ней заказчиком выступает комитет по госзакупкам, а не районные администрации, а вся конкурсная документация приобрела единый формат. Однако, как отмечает Барабанщиков, эти нововведения не пришлись по душе коррумпированным игрокам на рынке.

«Казалось бы, они радоваться должны, ведь теперь требования для всех районов, для всех школ и детских садов разработаны по единому стандарту, больше нет так называемых «заточек», когда документация разрабатывается под конкретное предприятие, у которого есть связи с администрацией района, но почему-то мы получили шквал критики. Я думаю, уместно предположить, что некоторым предприятиям новая система невыгодна, потому что она разрушает сложившиеся связи и договоренности», - рассказал бывший глава УСП.

Противодействие новой прозрачной системе госторгов проявили и районные чиновники. Барабанщиков уверен, что таким образом они не хотят терять возможность распоряжаться городским бюджетом и манипулировать госзакупками. По предварительным данным, средняя стоимость контрактов на питание колеблется в пределах 10-15 миллионов рублей в год.

«Мы знаем примеры того, как компании побеждали в конкурсах, организованных Комитетом по государственному заказу, потом договаривались с заказчиками и расторгали договоры по соглашению сторон, чтобы затем переиграть конкурс уже через администрацию района и получить контракты по более выгодным для себя ценам. Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты», - рассказал Барабанщиков.

На данный момент Алексей Барабанщиков находится под следствием по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». По версии СМИ, к его смещению с должности причастны именно чиновники, недовольные нововведениями Барабанщикова. Журналисты отмечают, что в основу обвинения легло поведение на торгах «Комбината социального питания Красносельского района», в совет директоров которого входит Барабанщиков. Комбинат выигрывал тендеры исключительно благодаря качественной оценке своей продукции, а не демпингу, к которому прибегают многие комбинаты для победы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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