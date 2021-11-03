В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных

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Главврач петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева 8 ноября дала интервью каналу «Санкт-Петербург». Она сообщила, что доля вакцинированных от коронавируса пациентов в медучреждении составляет 10%, и среди них тоже есть летальные исходы.
Вместе с тем она заметила, что привитые пациенты, как правило, переносят заболевание гораздо легче. По словам медика, врачам все-таки удается справиться, пишет fontanka.ru. Летальные случаи среди таких пациентов бывают крайне редко, подчеркнула Суровцева. У умерших, скорее всего, были сопутствующие болезни или очень серьезные хромосомные генные заболевания.
«Был бы этот пациент привит или не был, я думаю, исход был бы тот же», – заявила врач.
Как ранее стало известно, в октябре в больницах Петербурга число вакцинированных пациентов с коронавирусом увеличилось в пять раз.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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