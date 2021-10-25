На набережной Глухарки в Петербурге открыли экотропу за 90 млн рублей

В пресс-службе Смольного 28 октября сообщили, что в Приморском районе Петербурга, на Шуваловском проспекте, на набережной реки Глухарки открыли новую экотропу, дополняющую пешеходные маршруты. Теперь жители Приморского района смогут прогуляться по уникальной экотропе над водой.

При обустройстве сквера были сохранены березы и посажены плакучие и шаровидные ивы, а также рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень.

На территории оборудованы беседки со скамейками-качелями и беседки-навес. Также там появились детские игровые и видовые площадки. Есть все условия для занятий спортом. Известно, что контракт на благоустройство территории стоимостью в 90 миллионов рублей был заключен в июле.

Как отметил губернатор Александр Беглов, одним из направлений развития Петербурга остается комфортный город. Он также сказал, что многие горожане высказывают пожелания, чтобы общественные пространства гармонично вписывались в городскую среду.

К слову, в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут созданы 43 новых общественных пространства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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