В комздраве Санкт-Петербурга прокомментировали слова Лисовца о 65% иммунитете к COVID-19

Сегодня, 19:34

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В комздраве Санкт-Петербурга прокомментировали слова Лисовца о 65% иммунитете к COVID-19

Сотрудники пресс-службы комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга дали свой комментарий рассказу председателя данного ведомства о том, что уже достигнут 65%-й рубеж коллективного иммунитета к коронавирусному инфицированию городскими жителями. Такую информацию Дмитрий Лисовец сообщил в последних числах июля, сообщает Piter.tv. 

На момент этого доклада первичными прививками в Санкт-Петербурге было охвачено 1,3 млн жителей, переболевших — 525 тысяч. Официальные показания о численности всего населения города свидетельствуют, что в Северной столице Российской Федерации проживают 5,3 млн человек (по факту больше). Получается, что 1,8 млн граждан не составляет даже 50%. Работники пресс-службы питерского комздрава уточнили: численность народа, у которых имеются антитела, не тождественна количеству официально переболевших и привитых. Ведь известно, что по факту заболевших жителей Санкт-Петербурга больше. Среди них много людей перенесли заболевание бессимптомно. Большое количество таких граждан, которые переболели коронавирусом, но считают, что это было ОРВИ. 

Из-за подобных погрешностей показатель в 65% получился в результате методики подсчета, которая была рекомендована учеными еще в конце 2020-го года. В чем именно заключается методика — не уточнили. 

Отметим, что если иммунитет есть у 65% населения Петербурга, то получается, что инфекцию перенесли или вакцинировались 3,4 млн человек, а не 1,8 млн, как по официальной статистике. 

Также журналист издания спросил о том, какие планы у комитета, когда в городе вакцинируют 2,6 млн взрослого населения. Считается, что тогда в Петербурге сформируется коллективный иммунитет. После достижения показателя вакцинация не прекратится, так как по рекомендациям Минздрава при экстренной вакцинации прививку необходимо делать раз в полгода. Это касается и тех, кто ранее вакцинировался, и переболевших. При нормализации ситуации вакцинация будет проводиться один раз каждый год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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