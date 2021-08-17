Хаос на выборах в Петербурге: Кандидата «Новых людей» зарегистрировали, несмотря на фальсификацию подписей

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19 августа Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала экс-судью Уставного суда Ольгу Герасину как кандидата от партии "Новые люди". Притом что ранее ТИК №7 отказал кандидату в связи с браком в подписях избирателей.
Весь процесс регистрации Герасиной превратился в настоящий хаос. После выявления бракованных подписей, одна из которых принадлежала мертвому человеку, городская комиссия решила их перепроверить, на что получила сопротивление со стороны ТИК. Однако на следующий день подписи все же удалось передать в Горизбирком, но там на проверку не нашли времени.
“Большинством голосов рабочая группа по жалобам решила, что в связи с невозможностью достоверно установить основания для отказа в регистрации, иного способа восстановить пассивное избирательное право Ольги Герасиной, кроме как зарегистрировать ее Санкт-Петербургской избирательной комиссией, не остается", - заявил глава юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа.
Произошедшее доказывает, что на выборах в ЗакС администрация города поддерживает определенных кандидатов. Ранее петербургский парламент обратился в ЦИК с просьбой проверить легитимность регистрации на выборах списков партий "Новые люди" и РПСС, и в том числе обратили внимание на отказ в регистрации партии "Родина".
Также ЗакС в лице представителя регионального отделения партии “Единая Россия” Вячеслава Макарова выразил сомнения в законности подписей Герасиной и уволил секретаря горизбиркома Марину Жданову, которая поддерживала экс-судью на выборах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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