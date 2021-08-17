В 9 из 18 районов Петербурга не хватает мест в школах и детсадах: Беглов не решает вопрос

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исполнил наказ президента России Владимира Путина об обеспечении населения местами в детсадах и школах.
Переполненность учреждений осталась одной из самых больших проблем города. К августу 2021 года дефицит мест в детсадах и школах обнаружили в девяти из 18 районов Санкт-Петербурга. В 2018 году Беглов пришел на пост врио губернатора и обещал проконтролировать ситуацию. Однако через три года улучшений не наступило, о чем свидетельствуют данные профильных ведомств.
О дефиците мест в детских садах и школах сообщил Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Администрация попыталась решить проблему в 2019 году при помощи изменений в Правилах землепользования и застройки, которые предполагали возведение социальной инфраструктуры при постройке жилых помещений. Спустя два года возникла Градостроительная комиссия под председательством губернатора. Ее постановления влияли на выдачу разрешений на застройку. Только в августе 2021 года было принято решение запретить возведение жилья без социальной инфраструктуры.
Тема дефицита детсадов и школ остается актуальной на протяжении нескольких лет. Путин поручил решить проблему еще в 2018 году. Глава государства дал срок до 2021 года. Тогда еще врио губернатора Беглов взял вопрос на контроль. В апреле 2019 года градоначальник запросил федеральную помощь. Санкт-Петербургу выделили 10 миллиардов рублей и Беглов пообещал до конца года обеспечить работу 24 новых детсадов, четырех школ и 16 офисов врачей.
В 2020 году губернатор взялся исправить ситуацию в Шушарах, где вопрос социальной инфраструктуры стоит наиболее остро. Спустя год вопреки обещаниям Беглова дефицит мест сохранился везде. По информации "Фонтанки", к марту в городских школах не хватало 30 тысяч мест. В июле появились данные о вводе в эксплуатацию к 1 сентября 5 новых образовательных учреждений общей наполняемостью 3803 места. Однако мера не решила проблему в целом, остается дефицит в 26197 мест.
Если переполненность школ в среднем составляет 10%, то детсадов – 14%. Москва выделяла крупные средства для улучшения ситуации, однако устранить проблему не получилось. Аудиторы Счетной палаты в Петербурге провели проверку и выяснили, в городе нарушены нормативы по обеспеченности социнфраструктурой на одну тысячу жителей. По их данным, потребность в детсадах увеличилась в двух районах, еще в одном выросла необходимость возведения новых школ.
На данный момент губернатор обещает искоренить проблему к 2024 году. Градоначальнику требуется три года, которые уже истекли с начала его руководства Санкт-Петербургом. Беглов лишь сейчас стал изменять законодательство и инициировать комиссии для решения проблемы. Это связано с окончанием полномочий градоначальника к 2024 году и проведением новых выборов. К этому сроку от Беглова потребуется продемонстрировать итоги своей работы, которые сейчас сложно назвать даже удовлетворительными. Также остался актуальным еще один вопрос: куда пошли деньги из федерального бюджета, если власти города при помощи этих средств не смогли покрыть дефицит, начиная с 2018 года?
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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