В Смольном заявили, что Беглов не может оценивать действия Булановой и ГИК

Губернатор Петербурга Александр Беглов не имеет полномочий для оценки действий городской избирательной комиссии, а также незарегистрированной на выборы в ЗакС представительницы партии «Родина» Татьяны Булановой, заявили в Смольном. Примечательно, что это утверждение противоречит поступкам самого Беглова двухгодичной давности.

Горизбирком Петербурга отказал в регистрации ряду кандидатов в городской ЗакС, в том числе певице Татьяне Булановой, в связи с чем к градоначальнику обратились журналисты с просьбой высказаться по поводу данных решений. Смольный объяснил отказ предоставить комментарий губернатора его недостаточными полномочиями.

«В соответствии с действующим законодательством губернатор Петербурга Александр Беглов не обладает полномочиями, позволяющими давать оценку действиям Татьяны Булановой, Городской избирательной комиссии и Центральной избирательной комиссии РФ», – сообщается в ответе Смольного.

При этом во время избирательной кампании в 2019 году тот же Беглов без каких-либо препятствий оценивал работу городской и территориальных избирательных комиссий, заявлял о нарушениях на выборах, которые вредят репутации города, призывал изменить систему работы избиркомов. А после выборов он радикально изменил свое мнение касательно работы избиркомов и стал хвалить их, отмечая, что выборы в Северной столице прошли «на самом высоком уровне».

Между тем глава ЦИК Элла Памфилова назвала выборы 2019 года в Петербурге одними из самых «грязных» по всей России. Она возложила ответственность за скандальную муниципальную кампанию на горизбирком, который в то время возглавлял Виктор Миненко. После его отставки ГИК возглавила бывшая коллега Беглова Наталья Чечина. СМИ писали, что с ее помощью Беглов, вероятно, усиливает контроль над избирательным процессом в городе.

Сейчас Смольный пытается сформировать максимально лояльный губернатору парламент, отмечали ранее журналисты. Именно поэтому в городе столь напряженная политическая обстановка – СМИ пишут о фальсификациях, отказах в регистрации «несанкционированных» кандидатов, дискредитации отдельных партий и скандалах. Аппарат Беглова, по мнению экспертов и журналистов, «избавляется» от всех оппонирующих ему кандидатов.

Хоть ранее в Смольном заявляли о единой цели городского правительства и Центризбиркома по организации легитимных выборов, на деле власти препятствуют оппозиционным кандидатам. С выборов в ЗакС сначала сняли главу фракции «Яблока» в городском парламенте Бориса Вишневского. Затем политика восстановили, но его однопартийцев – нет. Вишневский считает, что атака на его партию была политической, и намекает, что инициатива могла идти из Смольного.

Также не допустили к регистрации и кандидатов от партии «Родина», у которых якобы нашли недопустимый процент бракованных подписей. Руководство «Родины» уже направило жалобу в Центризбирком и планирует обжаловать решение о недопуске.

Зато в качестве «фаворитов» Смольного можно отметить такие партии, как «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости (РПСС). По данным журналистов, они собрали подписи благодаря административному ресурсу. Уже сообщалось, что партия «Новые люди» получила первое место в бюллетене на жеребьевке в горизбиркоме. По предположениям СМИ, власти могут планировать заменить «Партию Роста» партией «Новые люди», а «Яблоко» отсечь за счет недостаточного для преодоления 5-процентного барьера количества голосов. Самые важные должности в парламенте якобы планируется отдать «протеже» Смольного.

Несмотря на заявления Беглова и Смольного, петербургские власти продолжают вмешиваться в избирательный процесс. Ради удержания власти в городе аппарат Беглова готов идти против федерального центра. Фактически в Петербурге запущен процесс делегитимации выборов, что противоречит позиции ЦИК и Москвы в целом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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