В Петербурге ВИЧ-инфицированные пациенты пожаловались на отказы в вакцинации от COVID-19

В Петербурге пациенты с ВИЧ жалуются на то, что им отказывают в вакцинации от коронавируса. Об этом рассказывает издание «Коммерсантъ », с которым пообщались петербуржцы с положительным ВИЧ статусом.

Стоит отметить, что ВИЧ-положительный статус не является официальным отводом от вакцинации. Тем не менее, некоторые медики требуют справку о том, что препараты больного «не взаимодействуют с вакциной». Некоторые медики советуют таким пациентам вакцинироваться после того, как закончится лечение от ВИЧ. Также, по мнению ряда медиков, для вакцинации следует прервать лечение от ВИЧ.

Но в Минздраве РФ ранее разъяснили, что люди с ВИЧ-положительным статусом входят в группу риска по коронавирусу, поэтому их обязательно необходимо вакцинировать. Иммунитет этих пациентов ослаблен и без вакцинации многие из них переносят COVID-19 тяжело.

В комздраве Петербурга объяснили, что ВИЧ действительно не является прямым противопоказанием. Тем не менее, врач, принимая решение о вакцинации, уточняет, принимает ли пациент нужные лекарства, какое у него количество иммунных клеток CD4 и насколько вирус в его организме подавлен.

Чтобы решить проблему с отказами в вакцинации ВИЧ-положительных, комздрав будет проводить информационную работу среди медперсонала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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