Попытка снять с выборов Шугалея и Буланову может спровоцировать крупный скандал

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В сентябре, в Единый день голосования, пройдут выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. В этом году процедура может быть омрачена крупным скандалом. Губернатор региона Александр Беглов пытается снять с выборов «проблемных» для него кандидатов из партии «Родина» - Максима Шугалея и Татьяну Буланову, сообщает LIVE24.
Эксперты телеграм-канала «Теория элит» указывают, что Шугалей стал для петербургского градоначальника «главной проблемой». Именно поэтому Беглов, по всей видимости, решил снять кандидата «по подписям», искусственно дорисовав необходимое количество «ошибок» в бланках во время проведения почерковедческой экспертизы.
Однако в случае с Шугалеем провернуть подобную схему будет не так просто, как с несистемной оппозицией. Дело в том, что социолог широко известен людям. Он не сломался, проведя полтора года в плену у ливийских террористов. Учитывая популярность Шугалея у избирателей, не возникает сомнений, что предвыборный штаб социолога без труда набрал необходимое количество подписей. К тому же, его выдвижение связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, что также может существенно усложнить Беглову задачу.
Несмотря на стремление Беглова идти до конца, многие исполнители пытаются «спустить все на тормозах», не рискуя ввязываться в серьезный конфликт. Чтобы добиться своего градоначальник даже был вынужден пойти на сделку с либералами из «Яблока», пообещав им вернуть депутата Бориса Вишневского в политическую игру при успешном снятии Шугалея с выборов.
В Смольном также пытались снять с выборов другого кандидата от «Родины» - певицу Татьяну Буланову. Интересно то, что Беглов перед своим внеочередным отпуском решил «не рубить» ее на выборах, однако процесс уже был запущен.
Сейчас исполнители не понимают, как исправить ситуацию, ведь у предвыборного штаба Булановой есть копии всех оригинальных подписей. А значит, в случае проверки, выяснится, что все обнаруженные «ошибки» были грубо дорисованы. Подобный расклад может привести к крупному скандалу в преддверии выборов.
Происходящее дает понимание, почему губернатор Беглов так срочно решил уйти в отпуск. Очевидно, он рассчитывает отстраниться от политической игры и, вероятно, обвинить в скандале избирательные комиссии или вице-губернатора Александра Бельского. Однако на ситуацию уже обратили внимание в федеральном центре, а значит, выявлением виновных займется председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Крайне маловероятно, что Беглову удастся снять с себя ответственность за происходящее.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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