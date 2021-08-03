Партия “Родина” организует выставку рекламы, которая “напугала” петербургских чиновников

6 августа в отеле «Санкт-Петербург» пройдет выставка рекламных материалов, которые не допустили к публичному размещению на городских билбордах.

В телеграм-канале партии “Родина” сообщили, что Алексей Журавлев пригласил независимые СМИ Санкт-Петербурга самолично взглянуть на агитационные плакаты политсилы, которые ранее были не допущены на улицы города по надуманным причинам.

«В ходе начавшейся избирательной кампании мы видим массовые случаи противодействия чиновников работе региональных отделений партии «Родина». Так, наших соратников сняли с предвыборной гонки в Свердловской области, а в Санкт-Петербурге многотысячные тиражи уличных АПМ (банеров и сити-форматов) с помощью «телефонного права» не пустили в город. Складывается впечатление, что петербургские чиновники банально опасаются наших инициатив об отмене депутатских привилегий и реализации проекта «Ленинградская надбавка» для пенсионеров», - говорит лидер партии.

Журавлев рассказывает, что членам «Родины» пришлось организовать первую в нашей стране выставку «запрещенных» агитматериалов и привлечь к этой проблеме внимание региональных и федеральных СМИ.

“Я призываю медийное сообщество поддержать петербургское отделение партии “Родина”! Приглашаю уважаемых журналистов 6 августа в 14:00 в отель “Санкт-Петербург”. Приходите и сами оцените, чем плакаты партии “Родина” так напугали чиновников”, - заявил Журавлев.

Стоит напомнить, что недавно рекламные агентства отказались предоставлять и размещать агитационные материалы партии по различным необоснованным причинам. Кандидаты в депутаты от “Родины” Андрей Шпиленко и Нина Абросова отправили по этой проблеме запрос в комитет печати, а председатель партии Журавлев попытался привлечь внимание и Центризбиркома, и губернатора Петербурга Александра Беглова.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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