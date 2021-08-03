Редевелопмент Апраксина двора снова может затянуться

Для реконструкции Апраксина двора инвестор готов выделить сумму до пяти миллиардов рублей. Однако власти Петербурга не могут внести в законодательство Петербурга поправки, позволяющие приступить к работам.

В 2017 году был одобрен проект по реконструкции территории. Тогда заняться работами по изменению и восстановлению торговых корпусов Апраксина двора должен был ГК «КЦ Питер». Но процесс остановился на обсуждении и создании эскизного плана. Чтобы начать восстановительные работы, необходимо было поменять законодательство.

«Сейчас о точных сроках реализации проекта сказать трудно. Это связано в первую очередь с необходимостью внесения корректировок в законодательство Петербурга. Вопрос касается возможности предоставления объектов стратегическому инвестору. Другими словами, корректировки нужны, чтобы Петербург имел полное право передать 21 городское здание целевым назначением стратегическому инвестору», – сообщает заместитель генерального директора компании-инвестора Владимир Пауков.

Сейчас по правилам инвестор может получить объект культурного наследия только в процессе торгов. Но если поправки все-таки примут, то инвестор получит объект напрямую. Возможно, именно это становится главным препятствием для внесения поправок. Петербургские власти опасаются потерять права на обладание «Апрашкой», а инвестор, в свою очередь, не уверен в получении объекта.

В прошлом году губернатор Беглов направил в ЗакС просьбу отложить принятие поправок, поскольку в них не были прописаны гарантии инвесторов.

Генеральный директор Collies в Петербурге Андрей Косарев рассказал, что единственно правильным решением этой ситуации будет привлечение заинтересованного инвестора. Он должен будет взять на себя обязательства и преобразовать территорию Двора. Также у него должна быть возможность распоряжаться объектами, которые находятся в собственности у города. Косарев подчеркивает, что у властей не хватает бюджета, поэтому городская структура развивается крайне медленно.

Пока не ясно, прислушаются ли чиновники Петербурга к мнению бизнесменов. Но уже сейчас понятно, что игнорировать проблемы Апраксина двора больше не получится: ставший местом нелегальной торговли и сбыта контрафакта исторический комплекс все больше разрушается.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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