Сезонное меню снизит количество жалоб на школьное питание

Сегодня, 15:34

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Сезонное меню снизит количество жалоб на школьное питание

В прошедшем учебном году министерство образования Кузбасса при организации школьного питания начало применять инновационный подход. Например, для учеников начальных классов стали готовить еду по единому региональному меню с использованием местных продуктов. При его разработке учитывались вкусовые предпочтения школьников.

В течение учебного года обновленное меню неоднократно анализировалось. Кроме того, за качеством питания следил Центр управления регионом, принимавший жалобы и предложения. Для родителей также было проведено анкетирование, на основании которого сформировали «осеннее» меню.

Например, в него впервые вошли куриный суп с овощами, мясные котлеты с сыром или тыквой и многое другое.

Недавно стало известно, что к началу учебного года в Рязани родительские комитеты всех школ тоже должны утвердить новое меню, содержащее питательную и разнообразную пищу.

Питание обновят и в нескольких школах Волгограда. Кроме того, принять участие в разработке нового меню призвали и белгородских родителей.

Стоит отметить, что подобных инициатив не хватает в Петербурге, где за минувший год нередко поступали жалобы от родителей на качество питания. Однако некоторые поставщики соцпита либо не вносят никаких позитивных предложений, либо вовсе халатно подходят к выполнению своей работы.

Например, сами школьники неоднократно высказывали недовольство по поводу питания в школе № 93 Пушкинского района, обслуживаемой поставщиком «Артис-Детское питание». В марте в социальной сети было опубликовано фото, на которой была запечетлили на вид «склизкую и плохо пропеченную» творожную запеканку. Позже другой ребенок пожаловался на плавающий в тарелке супа кусок якобы сырого мяса. За минувший учебный год комбинат отметился большим количеством жалоб, однако недавно он получил новые тендеры, а значит, продолжит работу с детьми.

Немало негативных отзывов поступает и на питание от комбината «Северная Столица». Один из пользователей соц.сети пожаловался, что в школе № 174 Центрального района детям дают «дешманские» сосиски и пресные макароны. Примечательно, что в ходе инспектирования на пищеблоке учебного заведения были выявлены нарушения.

Данные инциденты свидетельствуют о том, что Петербургу пора перенять региональный опыт, чтобы улучшить качество школьного питания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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