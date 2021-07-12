В Петербурге подросткам-добровольцам сделали прививку от коронавируса в Москве

Сегодня, 13:24

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В Петербурге подросткам-добровольцам сделали прививку от коронавируса в Москве

В настоящий момент времени в Москве первый компонент вакцины против коронавируса ввели уже нескольким десяткам подростков. В этом эксперименте принимают участие, в том числе, подростки-добровольцы из города Санкт-Петербурга, пишет издание «Петербургский дневник». 

Группу ребят для проведения исследования в возрасте от 12 до 17 лет отобрали из более, чем 500 добровольцев. Научные изыскания осуществляют специалисты Клиники имени Башляевой вместе с сотрудниками Морозовской детской больницы.

Как утверждают знающие специалисты, коллектив подростков отобран уже давно. Целый год за их самочувствием будут наблюдать ученые-медики. Препарат «Спутник V», введенный детям и подросткам, несколько не такой, которым массово вакцинируют российских взрослых, вакцины отличаются своей дозировкой, которая снижена в 10 раз.

Первые результаты исследования смогут представить в сентябре этого года, а окончательные решения врачи примут вместе с учеными из НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Три дня после введения первой и второй доз препарата ребята проведут в изолированных боксах, чтобы не подцепить инфекцию.

В исследовании принимают участие дети, которые еще не болели коронавирусом. Ранее «ПД» писал, что эксперт Роспотребнадзора рассказал о разновидности коронавируса, которая не вызывает летальный исход.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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