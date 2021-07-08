Попадание в реестр недобросовестных поставщиков на три года уберет «Базу Мария» с рынка соцпитания

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Петербургский комбинат питания «База Мария», уклонившийся от заключения контракта, может быть отстранен от дальнейшего участия в госзакупках и попасть в список недобросовестных поставщиков. Однако пока он продолжает работать на рынке соцпитания и выигрывать многомиллионные тендеры. Недавно поставщик заключил соглашения на организацию питания сразу в 44 детских садах Выборгского района. Их общая сумма составляет более 900 млн рублей.
Ранее «База Мария» выиграла аукцион на поставку питания в детский сад № 9 Калининского района. Однако комбинат допустил ошибку в документе о банковской гарантии, тем самым нарушив условия контракта. В результате администрация детского сада не стала подтверждать договор. После этого «База Мария» предложила залог в размере 2,1 млн рублей, что вновь не устроило руководство дошкольного учреждения.
В результате комбинат был признан уклонившимся от заключения контракта. УФАС зафиксировало это нарушение. В свою очередь, «База Мария» обратилась в Арбитражный суд с просьбой отменить решение антимонопольщиков. Однако в середине июня суд отказал фирме.
После признания фирмы уклонившейся от заключения контракта, по закону, она должна попасть в реестр недобросовестных поставщиков и лишиться возможности участвовать в торгах за соцпитание на протяжении трех лет.
Но поставщик до сих пор продолжает заключать выгодные для себя сделки, как в случае с 44 детскими садами в Выборгском районе. Согласно информации в ЕИС, «База Мария» в период с 31 мая по 7 июля текущего года подписала контракты на общую сумму в 903 млн рублей на организацию питания в дошкольных учреждениях района, срок исполнения некоторых – до конца 2022 года.
Это не единственное нарушение «Базы Марии». Ранее предприятие было уличено в картельном сговоре с другими участниками торгов на поставку питания в образовательные учреждения в Выборгском, Приморском и Колпинском районах. Общая сумма контрактов составляла более 2 млрд рублей.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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