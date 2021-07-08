В Смольном отреагировали на жалобу жителя Петербурга о прививке половиной ампулы

В комитете по здравоохранению Петербурга отреагировали на жалобу местного жителя, о которой написали местные СМИ.

Горожанин посетовал на то, что во время вакцинации от коронавируса медработники поликлиники № 60 в Шушарах вкололи ему только половину ампулы препарата.

В комздраве, как передает «Петербургский дневник», заявили, что у мужчины и других жителей Северной столицы нет поводов для беспокойства. В случае, о котором рассказал петербуржец, медики использовали флакон с двумя дозами вакцины. Поэтому они действовали правильно, воспользовавшись половиной содержимого для того, чтобы поставить прививку человеку.

В Смольном также добавили, что раньше ампулы с вакциной «Спутник V» содержали пять доз препарата.

А в пункты вакцинации в Москве, как мы ранее сообщали, вчера завезли вакцину «КовиВак». Ажиотаж был неимоверным и желающих привиться именно этим препаратом было так много, что он закончился менее чем через сутки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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