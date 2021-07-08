В Смольном отреагировали на жалобу жителя Петербурга о прививке половиной ампулы

Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
В комитете по здравоохранению Петербурга отреагировали на жалобу местного жителя, о которой написали местные СМИ.
Горожанин посетовал на то, что во время вакцинации от коронавируса медработники поликлиники № 60 в Шушарах вкололи ему только половину ампулы препарата.
В комздраве, как передает «Петербургский дневник», заявили, что у мужчины и других жителей Северной столицы нет поводов для беспокойства. В случае, о котором рассказал петербуржец, медики использовали флакон с двумя дозами вакцины. Поэтому они действовали правильно, воспользовавшись половиной содержимого для того, чтобы поставить прививку человеку.
В Смольном также добавили, что раньше ампулы с вакциной «Спутник V» содержали пять доз препарата.
А в пункты вакцинации в Москве, как мы ранее сообщали, вчера завезли вакцину «КовиВак». Ажиотаж был неимоверным и желающих привиться именно этим препаратом было так много, что он закончился менее чем через сутки.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Остеопат из США и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола в статье для портала LewRockwell...Подробнее
В США власти предпочли вакцинацию раннему и эффективному лечению COVID-19. Об этом заявил практикующий профессор...Подробнее
Хотя в настоящее время в России процесс вакцинирования населения от COVID-19 стал оживляться, однако это быстро не...Подробнее
Жителям Калининградской области стоит более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса и не обращать внимания...Подробнее
Медиамагнат, председатель комиссии по сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций...Подробнее
Нынешние темпы вакцинации позволят сдержать распространение COVID-19. Профессор, доктор медицинских наук,...Подробнее
Весьма просто можно вычислить индекс лояльности NPS. Тех, кто пользуется лекарством, спрашивают: «Вы бы посоветовали...Подробнее
Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России будет вакцинировано все...Подробнее
О том, какие ежедневные привычки помогают продлить жизнь, рассказали врачи изданию Daily Express. Эксперты выяснили,...Подробнее
Комментировать