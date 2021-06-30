В Петербурге начинается подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

Эксперты Петербургского Европейского университета и Медицинского института им. Березина начали исследование вакцинированного от коронавируса населения, чтобы выяснить, сколько из них заболеют вирусной пневмонией. О подробностях эксперимента рассказывает заместитель главврача МИБС по медицинской части Михаил Черкашин. Об этом сообщает «Фонтанка».

«К нам обратился известный эпидемиолог Антон Барчук из Европейского университета, который предложил провести исследование по количеству инфицированных людей, прошедших вакцинацию. Это исследование наблюдательное. Сейчас его протокол находится на этапе регистрации в базе clinicaltrials.gov. США. Эксперты согласовывают все детали», - поделился специалист.

Он добавил, что на протяжении месяца данные будут собираться. Предположительно, в МИБС на коронавирус обследуют около 15 тысяч граждан. По предварительным планам, из этого числа как минимум 800 человек будут вакцинирована. Этого количества вполне достаточно для выявления конкретной и весомой статистики.

«Ученых будет интересовать, кто из обследуемых вакцинирован, кто нет. У тех, кто получил прививки, узнают, сколько компонентов им ввели. Если две, то курс вакцинации пройден», - объяснил Черкашин.

Основываясь на полученные данные, исследователи планируют спрогнозировать связи возможности развития пневмонии при коронавирусе у вакцинированного человека. Также будет оценена степень тяжести ее протекания как у привитых, так и у не привитых.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700