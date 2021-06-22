Главные врачи петербургских клиник рассказали, как они сами болели коронавирусом

Медики Санкт-Петербурга почти в 90% переболели коронавирусом. Тяжесть болезни была у всех разная. Как отметил главврач детской больницы Марии Магдалины Автандил Микава, «шансы выжить есть, но они не так высоки, как кажется». Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал главврач Александровской больницы Юрий Линец, он, при всей серьезности болезни, пытался справляться дома. На 9-й день ему показалось, что он пошел на поправку, однако ночью проснулся от непонятного беспокойства. Вскоре температура резко поднялась выше 39 градусов, и ее ничем нельзя было сбить. КТ показало поражение легких на 50%. Пришлось лежать в реанимации. Врач отмечает, что если в первые дни заболевание не показывает всей своей силы - не стоит обольщаться.

«Все меняется в одночасье в буквальном смысле этого слова. Многие думают: легко переношу, поеду на дачу болеть. А это действительно опасно. Болезнь очень коварная, с ней не угадаешь. Я 40 лет в медицине и был потрясен, что за один час может так измениться состояние человека, важно не упустить этот момент и срочно обратиться в больницу. А лучше все же попытаться себя обезопасить и сделать прививку», - рассказал Линец.

У президента Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова Якова Накатиса два теста показали положительные результаты, хотя о болезни говорило только першение в горле. КТ вообще не показала поражение легких. Однако он все же госпитализировался. И не жалеет: за 12 дней поражение выросло с нуля до 24%, потом до 60% и, наконец, до 84%. Накатис попал в реанимацию. Температуры за всю болезнь не было вообще.

«Вообще, психологическое состояние было тяжелейшее — понимал, что у меня есть фоновые заболевания, ухудшающие течение болезни, в том числе большой вес, который еще и увеличивался из-за гормонотерапии. В итоге — 44 дня в больнице, потом — реабилитация», - рассказал врач.

Постковидные симптомы врач испытывает до сих пор. И он, даже несмотря на наличие у него антител, намерен прививаться.

Главный врач ДГБ № 2 Марии Магдалины Автандил Микава отметил, что он болел очень тяжело: целый месяц с большим поражением легких и дыхательной недостаточностью. А потом долго и так же тяжело восстанавливался.

«Хочу сказать, это заболевание — высочайший риск для тех, кто не прививается, запредельный. Шансы заболеть и выжить есть, но они не так высоки, как кажется. К сожалению, когда я заболел (в конце октября прошлого года), прививок еще не было. Пока титры антител высокие; если будут понижаться, привьюсь на глазах у всего коллектива», - подытожил Микава.

О своем опыте коронавирусной болезни и намерении сделать прививку также рассказали главврач ДГБ № 5 им. Филатова Людмила Исанкина, главврач Николаевской больницы (Петергоф) Дмитрий Решетник, главврач Городского КВД Яна Кабушка, главврач Городской больницы № 26 Василий Дорофеев.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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