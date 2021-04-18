У «Лахта Центра» в Петербурге полыхает пожар

С полудня пожарные ведут борьбу огнем, охватившим камыш и траву на севере Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, на пульт пожарной части поступило сразу три сообщения о возгораниях – рядом с пересечением улицы Мебельной с Шуваловским проспектом, вблизи дома № 145 по улице Савушкина и на Приморском шоссе. Клубы дыма взмывают в небо совсем рядом с башней «Лахта Центра» и видны за несколько километров от места события. Площадь очагов возгорания от 40 до 100 квадратных метров.

Отмечено, что к этому часу огонь локализован, спасатели ликвидируют возгорание ранцевыми установками и подручными средствами. Угрозы его распространения нет.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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