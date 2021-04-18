Петербуржцев на лето оставят без ночных автобусов

Сегодня, 13:59

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Петербуржцев на лето оставят без ночных автобусов

Жители Санкт-Петербурга грядущим летом останутся без ночного общественного транспорта.

Как пишет 78.ru со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок», на ближайшее лето движение автобусов в ночные часы не планируется. Вероятно, это связано с непростой эпидемиологической обстановкой в регионе и ограничениями на фоне пандемии.

Правда, на время чемпионата Европы по футболу сделают исключение и выпустят на линии специальные шаттлы за 3 часа до начала матчей и 3 часа после их завершения. А это значит, что рейсы придутся и на ночные часы.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу, который из-за разгула коронавируса не состоялся в прошлом году перенесен на 2021 и состоится с 11 июня по 11 июля. В Серной столице всего пройдет три игры.

Отметим, несмотря на пандемию в 2020 году в городе не Неве ночные автобусы качали курсировать в начале июня.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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