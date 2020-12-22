В Смольном утвердили план вакцинации от COVID-19 и борьбы с антипрививочниками

Сегодня, 23:24

Анна Лисова

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В Смольном утвердили план вакцинации от COVID-19 и борьбы с антипрививочниками

Распоряжение о массовой вакцинации населения Петербурга от COVID-19 подписал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте Смольного, пишет издание «Невские новости». Исходя из информации, которая указана в документе, вакцинация будет проводиться в 70 пунктах. Обеспечить информирование населения о важности прививки для профилактики COVID-19 населению должен будет главврач «Городского центра медицинской профилактики».

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Петербурге уже стартовала. Первыми могут получить прививку люди из наиболее уязвимых категорий – это врачи, учителя, социальные работники, а также работники городского транспорта. 

Запись на вакцинацию идет в электронной форме. 

Отметим: специалисты предупреждают о том, что вакцинация будет эффективной только в случае, если прививки сделает подавляющее большинство населения. Только в таком случае будет сформирован коллективный иммунитет, что позволит остановить пандемию коронавирусной инфекции. 

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