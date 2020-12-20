Прихожане храма с пропавшими елками извинились перед жителями Приморского района Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Шарова произошел неприятный инцидент, связанный с пропажей высаженных местными жителями елок. Позже пропажа была обнаружена на территории храма Святителя Николая, расположенного на Арцеуловской аллее. Прихожане церкви принесли свои извинения жителям за возникшую ситуацию. Об этом сообщает «Невские новости».

Так, на официальной странице храма в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано извинение перед местными жителями. Оказалось, что елки привезли на их территорию неожиданно в качестве дара от жертвователя. До этого прихожане не планировали заниматься пересадкой деревьев. Однако их привезли, и сообщили, что елки были снесены с прошлого места расположения из-за начала земляных работ. А для того, чтобы не уничтожать растения, было принято решение передать их в храм.

«Уважаемые жители Приморского района! Мы приносим свои извинения за ваши переживания, связанные со сложившейся ситуацией», - пишут прихожане храма.

Представители церкви пообещали оставить ели в сохранности и избежать стресса жителей от сложившейся ситуации.

Напомним, ранее стало известно о том, что во дворе дома No17 на улице Шарова пропали ели, которые местные жители высадили собственными силами. Петербуржцы были очень возмущены подобным инцидентом.