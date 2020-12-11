В Смольном оценили нехватку персонала в больницах

Нехватки медицинского персонала в стационарах Санкт-Петербурга не наблюдается. Об этом в четверг, 17 декабря, проинформировала пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

В северной столице время от времени может возникнуть нехватка персонала - как правило, это происходит, когда сами медработники заболевают. Но проблема очень быстро решается. Как подчеркивает пресс-служба Комздрава, заболевших сразу же заменяют стажерами, студентами старших курсов и практикантами.

Так, в качестве младшего медперсонала было дополнительно привлечено 529 человек, среднего - 821 человек. Что касается врачей, то их заменяли почти 80 стажеров.

В Комздраве также добавили, что участковых врачей в Санкт-Петербурге не хватало и до пандемии коронавируса. Сейчас проблема решается привлечением помощи со стороны - 1346 практикантов и более 160 волонтеров.