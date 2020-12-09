В Петербурге запретили в ночь на Рождество работу общественного транспорта

Для жителей Северной столицы местные власти внедрили жесткие карантинные ограничения в период новогодних праздников. Сообщается, что 1 и 7 января движение общественного транспорта, в том числе и метрополитена, осуществляться не будет, информирует «Петербургский дневник».

Ограничение работы транспорта, по заявлению местных властей, вызвано необходимостью сократить социальные контакты петербуржцев, чтобы не допустить массового заражения в период новогодних праздников. По заявлению транспортного комитета города, метро будет закрыто в ночь на 1 января 2021 года и 7 января 2021. Такие же ограничения касаются и наземного общественного транспорта. При этом в последний день уходящего года, 31 декабря, транспорт будет курсировать по графику рабочих дней.

Кроме этого, руководство города настоятельно рекомендовало гражданам по возможности отказаться от посещения церковных храмов в Светлый праздник Рождества Христова и провести этот день исключительно в кругу семьи, не контактируя с большим количеством людей.