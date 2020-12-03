Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой на Будапештской в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла еще одна коммунальная авария, в результате которой пострадали люди. В двухкомнатной квартире дома №4 на Будапештской днем в воскресенье, 6 декабря, прорвало трубу с горячей водой, проинформировали в ГУ МЧС по городу.

Порыв горячей воды привел к ожогам первой степени у жильцов помещения - 81-летней женщины и 56-летнего мужчины.

Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Специалисты, прибывшие на место инцидента, спустились в подвал жилого дома и перекрыли стояк, благодаря чему поток кипятка был остановлен.

Ликвидацией аварии будут заниматься коммунальные службы города.