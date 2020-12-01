В ЗакС Петербурга обиделись на критику законопроектов

Петербургские депутаты от «Единой России» встали на защиту коллеги Дениса Четырбока и обратились к градоначальнику Александру Беглову с просьбой защитить председателя комитета по законодательству Четырбока от критики городских активистов. Под запросом вместе с другими депутатами свою подпись поставил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Этим он показал свое отношение к позиции горожан, а именно о своем намерении надавить на них.

В сети распространилась информация, что петербургские депутаты подготовили запрос в защиту своего коллеги Четырбока и направили его на имя губернатора. Рассмотрение состоялось 2 декабря. В письме депутаты от фракции «Единая Россия» попросили главу города найти и привлечь к ответственности авторов листовок с изображением Дениса Четырбока и списком его инициатив.

В тексте заявления говорится, что 23-24 ноября в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города были расклеены плакаты с изображением Четырбока со списком его законопроектов, с которыми не соглашаются представители малого и среднего бизнеса.

Под запросом подписались 30 депутатов, в том числе и сам Четырбок, а также спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Последний во время своего выступления в ЗакСе фактически сравнил действия активистов, распространивших листовки, с терроризмом.

«Наши законы — это не какие-то клочки, вырванные из контекста. Они действуют не в угоду личных интересов, а в интересах государства. В этой ситуации видится больше — сегодня прокламации развешиваются, потом начнут создаваться ячейки — подпольные горкомы, террористические ячейки», — заявил Макаров на заседании парламента.

При этом спикер Заксобрания назвал Четырбока самым трудолюбивым и талантливым.

Однако горожане так не считают, поскольку его законопроекты идут вразрез с их интересами. Речь идет о так называемом законе о «наливайках». Если его примут, то многим предпринимателям придется закрывать свои питейные заведения, как и авторские бары. Также представители малого и среднего бизнеса недовольны инициативой Четырбока, касающейся ограничения работы кальянных. Из-за нее под угрозу закрытия попали 200-250 кальянных Петербурга. Еще одна законодательная инициатива, не понравившаяся предпринимателям, это — выделение 15 метров свободного пространства вокруг мемориальных табличек, внутри которого кафе и рестораны не смогут размещать летние веранды. Также активной критике подверглась инициатива Четырбока о регулировании выступлений уличных музыкантов.