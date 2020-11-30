Четырбок на заседании рабочей группы по музыкантам мешал высказываться спикерам

Несостоятельность депутата Дениса Четырбока в роли законодателя в очередной раз подтвердилась на прошедшем заседании рабочей группы по законопроекту о музыкантах на улицах Петербурга. Инициатива оказалась недоработанной Четырбоком, в результате чего эксперты посоветовали не принимать закон.

Заседание рабочей группы прошло 27 ноября. Главной темой обсуждения стала инициатива депутата ЗакСа Дениса Четырбока - он намерен ограничить деятельность музыкантов на улицах города. Запись прошедшего заседания была опубликована на странице политика в соцсети «Вконтакте».

Четырбок решил законодательно отрегулировать музыкальные выступления в городе, однако первое заседание рабочей группы с обсуждением инициативы состоялось лишь спустя два месяца после ее внесения в базу ЗакСа, да и то под давлением общественности. При этом на обсуждение нового законопроекта не были приглашены деятели других сфер искусства. Хотя нововведения касаются не только музыкантов.

Эксперты сходятся во мнении, что предложенный Четырбоком законопроект требует тщательной доработки. К примеру, представитель от Литейного округа Илона Ханина раскритиковала инициативу депутата ЗакСа и отметила, что в нынешнем виде законопроект не содержит необходимых норм, которые следует учесть. При этом изначально Четырбок не желал видеть критиков в рабочей группе, поэтому попасть на обсуждение Ханина смогла лишь благодаря депутату ЗакСа Петербурга Анастасии Мельниковой.

Заседание рабочей группы состоялось спустя два месяца из-за отсутствия у некоторых чиновников желания прислушиваться к жителям города, считает Илона Ханина. Многие чиновники Петербурга не вовлечены в обсуждение, им неинтересна доработка инициативы Четырбока.

Со стороны музыкального сообщества в лице Константина Колмакова было отмечено, что в составе рабочей группы не оказалось представителей других категорий уличных артистов. Это негативно влияет на доработку законопроекта. А доработка необходима, в чем не сомневается представитель жителей Васильевского острова Марина Ланская. По ее мнению, подобный закон необходим Петербургу, однако в инициативе Четырбока многие моменты не учтены. Она предложила выделять подходящие места для выступлений музыкантов со звукоусиливающей аппаратурой. Это не будет мешать местным жителям и сможет привлечь туристов.

Судя по опубликованной Четырбоком видеозаписи с заседания рабочей группы, мероприятие прошло очень непродуктивно. Депутат позволял себе перебивать экспертов, не давал возможности высказать мнение. Зато «своим» людям предоставлял много време ни для пустых философствований.

Законодательная инициатива о регулировании деятельности уличных музыкантов была предложена Денисом Четырбоком в сентябре текущего года. Если закон примут, артисты должны будут согласовывать с властями место выступления и репертуар. Очевидно, что это крайне вредная инициатива для города, которая может спровоцировать конфликт в обществе. Уличные музыканты уже объединились для отстаивания своих прав.