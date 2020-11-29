1 декабря в Петербурге вступили в силу новые ковид-ограничения

С 1 декабря в Петербурге начали действовать новые ограничения, направленные на сдерживание эпидемии коронавирусной инфекции.

Петербургские власти внесли ограничения на наполняемость концертных залов, театров и кинотеатров. В пресс-службе Смольного сообщили, что теперь занятыми могут быть не более 25% от общего числа зрительских мест.

Исключение было сделано только для мероприятий, билеты на которые продались до 18 ноября. На этих мероприятиях зрительский зал может быть заполнен не более чем на 50%.

Также с 1 декабря запрещено продавать билеты на танцполы.

Помимо этого в Северной столице с 1 декабря запрещены все массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. Для людей старше 65 лет с первого дня зимы в Петербурге действует обязательная самоизоляция.

Эти ограничения добавляются к введенным раннее и действовать они будут до 15 января 2021 года.