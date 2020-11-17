Бесплатные лекарства от коронавируса COVID-19 в Петербурге начнут выдавать на следующей неделе

Бесплатные лекарства от коронавируса в Петербурге начнут выдавать на следующей неделе.

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на пресс-конференции пообещал со следующей недели раздавать горожанам бесплатные препараты против коронавируса.

Так, чиновник заявил, что в Пушкинском районе Петербурга лекарства уже получили и разгружают. Их смогут раздавать уже завтра-послезавтра. В любом случае, до среды, по заверениям чиновника, все районы города смогут приступить к выдаче медсредств.

При этом Андрей Сарана уточнил, что для получения лекарства не обязательно иметь на руках положительный тест на ковид. Поэтому, как и рекомендовал Минздрав, лечить нужно существующую клиническую картину. Если же человек с температурой, потерей вкуса и обоняния, ломотой в суставах, особенно если предшествовал симптомам контакт с зараженным, - можно говорить о клинически подтверждённом диагнозе коронавирус.

Ранее по решению российских властей, Петербургу выделили 203 млн рублей для бесплатных проитивокоронавирусных лекарств населению. По словам Сараны, их выдадут в первый день после обследования пациенту с признаками ОРВИ после контакта с больным ковидом. Также лекарства бесплатно достанутся и тем, кто выписался из стационаров долечиваться домой.