Власти Санкт-Петербурга смогут штрафовать автомобилистов с 2021 года, пишет Коммерсантъ.

Местная пресса сообщает, что в будущем году на помощь сотрудникам ГИБДД может прийти Смольный: власти запланировали внести коррективы в систему штрафов для автолюбителей.

Поскольку, как отмечается в правительстве, дорожной полиции не хватает для работы сотрудников, в Смольном разрабатывают проект, который даст сотрудникам полномочия без помощи и присутствия представителя ГИБДД штрафовать тех водителей, которые нарушают правила парковки или останавливаются в запрещенном для этого месте. Другими словами, Смольный будет заниматься лишь админнарушениями - теми, что предусмотрены частью 5 статьи 12.16 Кодекса РФ. Кстати, штраф за подобного рода нарушения пока составляет порядка 3 000 рублей.

Чтобы проект заработал, необходима лишь подпись руководства МВД и это может быть сделано уже в ближайшее время. Но законную силу постановление наберет только через полгода. На текущий же момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Отмечается, что похожий сценарий работал около семи лет назад в Москве.