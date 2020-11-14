Губернатор Беглов призвал петербуржцев не скупать антибиотики, как гречку

Сегодня, 09:59

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Губернатор Беглов призвал петербуржцев не скупать антибиотики, как гречку
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что дефицит ряда препаратов в аптеках вызван не действиями государства, а повышенным спросом среди граждан. Об этом сообщают «Невские новости».

«Дефицит ряда лекарств продолжается. Главной причиной является колоссальный спрос на них. Если граждане не будут скупать их как гречку, то хватит на всех. К тому же, фармакологические предприятия Петербурга, наоборот, увеличили поставки отдельных лекарств», - Беглов уточнил, что правительство выделило Северной столице более 200 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса тем, кто им заболел. 

Сюда же входят и больные, проходящие амбулаторное лечение. Сейчас осуществление постановления находится на стадии закупок.

«Пандемия испытывает всех на прочность. Однако наша система здравоохранения продолжает работать в ударном режиме. Мы активно занимаемся расширением коек. У нас имеется надежный резерв – это госпиталь в Ленэкспо», - продолжил Александр Беглов.

Глава города в очередной раз напомнил петербуржцам о важности соблюдения мер безопасности. Использование масок и дезинфицирующих средств способно снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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