В Петербурге врачи поликлиник начали консультировать пациентов по видеосвязи

Сегодня, 21:44

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В Петербурге врачи поликлиник начали консультировать пациентов по видеосвязи

На базе поликлиник Петербурга откроют телемедицинские центры. Об этом изданию «Невские новости» сообщили в пресс-службе горздравотдела.

В ближайшее время в северной столице на базе поликлиник будут открыты телемедицинские центры, где врач сможет общаться с больным в онлайн-режиме, а также проверять его самочувствие. Предполагается что нововведение поможет коронавирусным больным, больным с хроническими заболеваниями на режиме самоизоляции получить профессиональную консультацию специалиста.

Связь с врачом возможна в трех форматах: видео, аудио и посредством сообщений.

Отмечается, что на сегодняшний день все городские поликлиники получили доступ к специальной телемедицинской системе, действующей в Петербурге. Это - подсистема госсистемы «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Онлайн-консультация специалиста будет доступна после регистрации в личном кабинете на городском портале «Здоровье петербуржца». 

Местная пресса сообщает, что уже были проведены десятки консультаций с помощью телемедицины. И в ближайшее время обещают снабдить такими возможностями все поликлиники, включая детские.

Для полноценной работы новой системы власти планируют привлекать дополнительных сотрудников.

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