В Петербурге осталось 7% свободных коек для больных коронавирусом

Городские власти Петербурга объявили, что по состоянию на 11 ноября в регионе осталось около 7% свободных коек, выделенных для больных с коронавирусной инфекцией. Количественно это составляет 605 мест, причем в среднем такое же число подтвержденных случаев фиксируют в регионе.

Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил депутатам петербургского парламента, что свободные места для коронавирусных пациентов могут закончиться уже через день. В связи с этим Эргашев объявил о необходимости экстренно развернуть резервные места. В частности, для этих целей могут быть использованы мощности трех федеральных медицинских учреждений —Центр Алмазова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины Никифорова, НИИ пульмонологии, а также «Ленэкспо». Также вице-губернатор подчеркнул, что город до конца 2020 года закупит еще дополнительно 276 аппаратов ИВЛ.

«На данный момент в стационарах развёрнуто всего 9 613 коек, из которых свободными остаются только 605 коек - 7% от общего количества.

«Мы отмечаем, что на этой неделе число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 50%. Также выросло и число госпитализированных - на 18,1%. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, мы намерены открыть отделения-трансформеры в трех стационарах, которые будут рассчитаны примерно на тысячу специализированных коек», - сообщил Олег Эргашев.

Он добавил, что Петербург остается в тройке лидеров по заражаемости коронавирусом в стране — его опережают только Москва и Подмосковье.