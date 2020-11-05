Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей терапевта поликлиники в Петербурге

В Петербурге на 50 тыс. рублей оштрафовали участкового врача-терапевта СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Ольгу Арестову.

Штраф ей выписали за то, что она не отправила в инфекционный стационар больную с коронавирусом, проживающую в коммунальной квартире, передает информационный ресурс «Невские новости».

Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что врач привлечена к административной ответственности, поскольку, как показала проверка, она нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно действующим правилам, врач должна была отправить пациенту, проживающую в коммуналке, в инфекционный стационар, поскольку не было возможности обеспечить ее изоляцию по месту проживания.

К тому же терапевт не установила границы очага. Она не выяснила, какие лица тесно общались с зараженной и входят в круг общения. Помимо этого среди жильцов коммуналки она не дала рекомендации по дезинфекции.

Арестова вину признала, объясняя свои действия тем, что слишком загружена с учетом массового характера заболевания. Помимо этого, по ее словам, у пациентки с коммуналки коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, поэтому в лечении в стационаре она не нуждалась.