В Москве создали большой запас препаратов для лечения COVID-19

В Москве сформирован большой запас препаратов, которые применяются в лечении коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения, передает ТАСС .

Ранее в СМИ прозвучали сообщения о том, что в ряде московских аптек уже возник дефицит некоторых лекарств, которые используются в лечении Covid-19. Это опровергли в департаменте здравоохранения, подчеркнув, что в государственных медицинских организациях и на аптечном складе департамента эти лекарства имеются в достаточном объеме. Больным они выдаются бесплатно по назначению врача.

«В учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в т.ч. и антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии», - подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Также в ведомстве уточнили, что в достаточном количестве имеются такие лекарства как азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, лефофлоксацин и другие.

При этом департамент здравоохранения подчеркнул, что самолечение при любом заболевании недопустимо. Поэтому важно обязательно обращаться к врачам, если возникли симптомы, которые бывают при коронавирусной инфекции.