Между Москвой и Петербургом проложат веломаршрут

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует создать веломаршрут между Москвой и Петербургом, передает газета «Известия ».

В минувшие выходные межу этими городами стартовала исследовательская велоэкспедиция. Она будет длиться 16 дней и завершится в Петербурге. В велоэкспедции участвуют более 10 человек. Это не только любители с опытом, но и новички велоспорта. Протяженность всего маршрута составляет 1150 километров. Участники экспедиции проследуют через Торжок, Тверь, Старую Руссу, Гатчину и другие популярные туристические города страны.

Во время этой экспедиции будет проводиться трассировка маршрута. Также ожидается, что эта велоэкспедиция поднимет интерес к данному проекту и велотуризму в целом.

Во многих развитых странах мира уже существуют национальные системы велосипедных маршрутов. Веломаршруты стали там важной частью транспортных систем. Одним из ярких примеров является сеть велосипедных трасс Eurovelo. Этот проект был реализован Европейской федерацией велосипедистов.

«Популярность велотуризма в России продолжает расти на фоне развития внутреннего туризма и роста запроса на активный отдых», — отметили в Ростуризме.

Стоит отметить, что в России пока еще слабо развита инфраструктура, которая необходима для велосипедистов. Поэтому веломаршрут из Москвы в Петербург будет первым нацпроектом в области велотуризма.