Загадочные смертельные случаи зафиксированы в частной московской клинике

Следователями была возбуждена проверка московской частной клиники, которая находится на Мичуринском проспекте. По полученной информации, в последнее время там умерло пять пациентов. Клиника многопрофильная, в ней проводились различные операции. Однако предоставляемые услуги не отвечали требованиям безопасности, как сообщает Росздравнадзор. Во время проверки были установлены нарушения в отделениях анестезиологии и реаниматологии, на которые поступали жалобы. На данный момент отделение реанимации опечатано.

Родственники умерших пациентов считают, что клиника предоставила некачественные медицинские услуги. Один из пациентов умер, по предположениям, из-за неверно поставленного диагноза.

Вся информация будет тщательно изучена и проверена, а по результатам примут процессуальное решение, заявили в ведомстве.