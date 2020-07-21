Где сделать МРТ коленного сустава в Москве: адреса, цены и акции

При повреждениях или иных аномальных процесса в костных структурах тела необходимо пройти диагностику, чтобы выявить причину и начать характерное лечение. МРТ коленного сустава помогает находить минимальные изменения в организме без каких-либо негативных последствий для пациента. Воспользуйтесь https://moskva-mrt.ru/centry-mrt/mrt-kolennogo-sustava/ —ресурсом для быстрого поиска клиник и бронирования места на прием со скидкой.

Основные показания для прохождения МРТ коленного сустава

Одним из главных факторов ограничения трудоспособности человека, считают поражения суставов. К ним приводят активные занятия спортом, работа или образ жизни. Подобные нарушения все чаще стали возникать не только у пожилого, но и у молодого населения. Зачастую томографическую проверку проводят после консультацию у ортопеда, который предварительно делает спецтестирование и устанавливает предварительно заключение. Обычно диагностику предписывают в таких случаях:

• при повреждениях;

• при подготовке к операции;

• при симптоматике воспалительной реакции;

• при вероятности развития дистрофических процессов;

• при аномальных изменениях врожденного типа;

• при надобности исключения онкологического заболевания, метастазов;

• при сомнительных результатах, которые были получения после прохождения УЗИ, КТ или рентгена.

Обращайте внимание на собственное самочувствие, чтобы своевременно обратиться к врачу и получить медицинскую помощь.

Какие существуют ограничения?

Основные противопоказания к прохождению магнитного скрининга связаны с присутствием в теле пациента металлических имплантатов и посторонних предметов. Они разделены на две категории:

• ферромагнетики (никель, железо и так далее);

• парамагнетики (титан, платина).

Абсолютными ограничениями считают:

• наличие установленного кардиостимулятора, инсулиновой помпы и другие электронных устройств;

• возраст пациента до 5 лет;

• ожирение больного, когда его вес превышает показатель в 150 кг;

• вынашивание ребенка на начальных сроках беременности.

Все детали стоит обсудить с лечащим врачом, в каждой ситуации, есть варианты заменить магнитный скрининг на другой вид обследования.

МРТ коленного сустава в Москве: адреса, цены и запись на прием

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