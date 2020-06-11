Парад Победы в Москве 24 июня 2020: онлайн видео трансляция

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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Парад Победы в Москве 24 июня 2020: онлайн видео трансляция
Парад Победы в Москве

Пандемия коронавируса стала причиной того, что Парад Победы в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня. Это торжественное мероприятие в столице начнется в 10:00. Трансляцию Парада в честь 75-летия Победы проведут в прямом эфире центральные телеканалы. Увидеть шествие можно будет также в Сети онлайн.

Решение о переносе Парада Победы на 24 июня принял президент РФ Владимир Путин. Оно было озвучено 26 мая 2020 года в ходе обращения к нации. Стоит отметить, что 24 июня 1945 года по Красной Площади прошлись воины, сражавшиеся в Великой Отечественной войне, бросив штандарты побежденной фашисткой армии к мавзолею. В 2020 году Парад Победы будет юбилейным, ведь страна отмечает 75-летие победы над фашисткой Германией. В параде в Москве примут участие 14 тысяч военнослужащих. Сегодня по Красной Площади в Москве пройдет также техника времен ВОВ. Не обойдется и без самого нового вооружения. Будет задействовано 220 единиц техники. Запланирован пролет над столицей боевой авиации. А вечером в 23:00 прогремит в Москве праздничный салют.

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