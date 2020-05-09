В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В опубликованном ролике видно, как субмарина медленно появляется из льда. Сначала можно заметить рубку, а затем становится виден и корпус лодки. Позже моряки бензопилой удалили острые обломки льда, чтобы Toledo было легче погружаться, пишет Lenta.ru.
Отметим, что двадцать пятая подводная лодка класса Los Angeles была спущена на воду в 1993 году. А в 2009 году в корпусе субмарины образовались две трещины, которые вскоре были устранены, и лодка вернулась к боевым дежурствам.
В опубликованном ролике видно, как субмарина медленно появляется из льда. Сначала можно заметить рубку, а затем становится виден и корпус лодки. Позже моряки бензопилой удалили острые обломки льда, чтобы Toledo было легче погружаться, пишет Lenta.ru.
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