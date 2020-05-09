В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Военные учения американского оборонного ведомства, в ходе которых подводники учатся противостоять русским в условиях лютого холода, продлятся три недели. По их итогам Пентагон оценит свою готовность к военным действиям в Арктике. В ходе учений американским военнослужащим предстоит разбить лагерь на ледяном щите и совершить несколько всплытий.

Атомная подводная лодка (АПЛ) Toledo типа Los Angeles ВМС США на учениях Ice Exercise (IceX) 2020 совершила переход из базы в штате Коннектикут на восточном побережье США в район Арктики. Субмарина пробила 40-сантиметровый слой льда и всплыла. Это произошло неподалеку от архипелага Земля Франца-Иосифа, у российской военной базы «Арктический трилистник».

В опубликованном ролике видно, как субмарина медленно появляется из льда. Сначала можно заметить рубку, а затем становится виден и корпус лодки. Позже моряки бензопилой удалили острые обломки льда, чтобы Toledo было легче погружаться, пишет Lenta.ru.

Отметим, что двадцать пятая подводная лодка класса Los Angeles была спущена на воду в 1993 году. А в 2009 году в корпусе субмарины образовались две трещины, которые вскоре были устранены, и лодка вернулась к боевым дежурствам.



Между тем адмирал Виктор Кравченко, комментируя видеозапись, на которой атомная подлодка Toledo выходит на поверхность в близости от российской арктической зоны, заявил, что нужно тщательнее следить за перемещениями иностранных субмарин. Наряду с этим он признал, что всплытие подлодок во льдах является сложной операцией, хотя ничего сверхестественного в этом нет. И добавил, что этот маневр освоили еще советские военные.

Отметим, что экипаж лодки USS Toledo состоит из 110 человек. Ее длина составляет 110 м, а ширина — 10 м. Максимальная подводная скорость лодки — 32 узла, а рабочая глубина погружения равна 290 м.