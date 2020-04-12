La Vanguardia назвала Москву российским Уханем и похвалила стратегию «генерала Собянина»

Сегодня, 11:40

Ольга Громова

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La Vanguardia назвала Москву российским Уханем и похвалила стратегию «генерала Собянина»
Коронавирус в Москве

Коронавирус распространяется по миру и по России в том числе. На переднем крае борьбы с коронавирусом оказалась Москва, где регистрируется наибольшее количество заразившихся. Испанское издание La Vanguardia называет столицу российским Уханем и одобрительно отзывается о мерах, которые принимаются. Столичного градоначальника Сергея Собянина газета называет генералом антивирусной войны.

На этой неделе мером был подписан указ, согласно которому для поездок на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска с QR-кодом. У людей все еще существуют веские причины для передвижения - работа, посещение медучреждения либо личные обстоятельства, которые не потерпят.

После жестких мер, в том числе с введением пропусков, ожидается, что уровень самоизоляции москвичей повысится.

«Москва находится в режиме самоизоляции до первого мая. Помимо мер, направленных на обеспечение режима самоизоляции населения, применяются новые средства для борьбы с распространением вируса. Например, по словам Сергея Собянина, 25 больниц уже принимают пациентов с Covid-19. Кроме того, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о перепрофилировании 40 медучреждений для потенциально зараженных коронавирусом пациентов. Помимо этого, в ближайшее время на окраине Москвы откроется современная инфекционная больница на 900 пациентов», - говорится в переводе статьи с испанского на страницах ИноСМИ.

Собянин задает темп в борьбе с коронавирусом, как в свое время это сделали в Ухани, которому должны последовать в других регионах России, так как на данный момент распространение вируса в регионах отстает на 3-4 недели. В Кремле же считают, подчеркивают обозреватели, что в данный момент регионы принимают недостаточные меры.

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