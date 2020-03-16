Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы

Вчера, 21:53

Ольга Громова

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Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы

Столичный Депздрав перечислил категории людей, которым необходимо срочно пройти обследование на коронавирус. Граждан условно разделили на четыре группы.

В первую попали москвичи и гости столицы, у которых после возвращения из зарубежных поездок (особенно из стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой) наблюдаются симптомы острой респираторной вирусной инфекции. В эту же группу входят и так называемые контактные лица - люди, которые общались с зараженными коронавирусом больными, а также пациенты с пневмонией, особенно вирусной.

К группе высокого риска отнесли людей с симптомами ОРВИ, которым более 60 лет, - то есть пенсионеров. В эту же группу входят и пожилые люди с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми недугами, сахарным диабетом, раком.

В группе среднего риска - вернувшиеся в Россию из стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой или контактировавшие с зараженным коронавирусной инфекцией человеком.

В группе с низким риском заражения коронавирусом все остальные жители столицы с симптомами ОРВИ.

Все анализы, подчеркивается на сайте Мосгорздрава, сдаются по назначению врача.

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